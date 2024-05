Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ancora tensioni in, dove gli elettori torneranno alle urne questo fine settimana per unamministrativo in circa 70 fra città e Paesi, compresa la ripetizione del ballottaggio nella capitale Belgrado, dove il partito alè accusato di frode elettorale. Ma al di là del singolo caso, spicca la tendenza del costone balcanico ad essere assolutamente permeabile a influenze esterne e contaminazioni geopolitiche. Il Partito progressista serbo guidato dal presidente Aleksandarè dato favorito in vista del ballottaggio di domenica prossima, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente una già vasta presa del, condita da ampie relazioni internazionali verso Oriente. Qui Belgrado Nonostante le divisioni e le divergenze, i partiti di opposizione proveranno a incrinare il dominio dima con non molte possibilità di riuscita.