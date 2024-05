Senatori a vita | ora il M5s li difende Quando il blog dei 5 Stelle scriveva | non muoiono mai…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sui voltafaccia dei 5c’è una folta letteratura che si arricchisce di giorno in giorno: l’ultimo, in ordine di tempo, riguarda i. Un voltafaccia che ha del clamoroso, visti i precedenti, neanche troppo soft. Basti a ricordarlo un post deldelle(praticamente la Pravda grillina) datato 28 agosto 2012. L’articolo contiene ancora oggi la foto di Rita Levi Montalcini, Giulio Andreotti, Carlo Azelio Ciampi, Mario Monti ed Emilio Colombo. Il titolo è eloquente: “, praticamente eterni”. «In Senato – si legge ancora sul sito – pochi voti possono determinare l’esito di un voto di fiducia o l’approvazione di una legge non costituzionale. E’ già successo. Ipossono risultare decisivi.