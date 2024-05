Semifinale playoff nazionali Sirio Salerno ’92 a Perugia per confermarsi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi ritorno in vista per la’92 neidi Serie B femminile. Dopo il +16 dell’andata al PalaSilvestri, la squadra cara al presidente Angela Somma dovrà provare a bissare il successo contro la Sisasanche sul campo avverso. In alternativa, per qualificarsi alla finale che metterà in palio la promozione in A2, basterà perdere con meno di 16 punti di scarto. Si giocherà domani, sabato 1 giugno, al PalaPellini del capoluogo umbro. Palla a due alle 19:30. Dirigeranno l’incontro i signori Silvio Faro (Tivoli) e Matteo Lilli (Ladispoli). La vincente affronterà all’ultimo atto (sempre in gara doppia, 8-16 giugno) una tra Basketball Sisters Modena ed Edelweiss Albino; nella prima gara, le emiliane hanno avuto la meglio col punteggio di 65-59.