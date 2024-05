Sei sfiorita | Fedez nella nuova canzone raffica di bordate a Ferragni e al suo staff?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) «Sei stata come un jackpot nelle slot/E dopo mi hai mandato ko/Dici che sono un bas***do/Ma per te io non cambio». È uscito a mezzanotte di ieri 'Sexy Shop', l'attesissimo nuovo singolo di, con il quale il rapper torna a collaborare con Emis Killa. E già a partire dai versi che aprono il brano, le fracciate alla ex moglie sono evidenti. Se qualcuno si aspettava velati riferimenti alla fine del rapporto tra il rapper e Chiara, infatti, resterà sorpreso dal fatto che quasi tutto il brano parrebbe voler essere quasi una sorta di testamento, di ultime parole che il cantante ha voluto dedicare all'influencer. «Dammi tutto quello che puoi darmi/Io non esco da qui come i ladri alle poste», canta il rapper, che sembra così togliersi un altro sassolino dalla scarpa dissociandosi ancora una volta alla vicenda giudiziaria che ha colpito Chiara