Secondo furto alla ditta Nicol di Anghiari | banditi fuggono con 400mila euro di preziosi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un altro colpo rocambolesco ha colpito laorafo-argentieradi, a solo un mese e mezzo dal precedente. Nella notte, intorno alle 2:30, isono riusciti a portare via circa 400 miladi. I malviventi, utilizzando tre furgoni e un camioncino per bloccare le vie d’accesso all’azienda, hanno sfondato il portone con uno dei furgoni, approfittando dell’assenza di unrme al cancello esterno, non funzionante. Dopo aver caricato il bottino su un furgone, sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda, lasciando gli altri veicoli sulla strada verso il valico della Libbia e Arezzo.le prime ricostruzioni, i ladri, incappucciati e ripresi dalle telecamere, hanno agito in quattro o cinque. Hanno sfruttato il tempo tra l’attivazione dell’rme interno e l’arrivo dei carabinieri, la cui stazione locale si trova nelle vicinanze, per compiere il