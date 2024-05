Scuola manca il numero minimo I genitori | Salviamo la prima media

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024)no cinque ragazzi per raggiungere ilprevisto dalla legge per costituire una classe, altrimenti per lacomincerebbe la lenta agonia fino alla chiusura. Non è lavolta che il pericolo si affaccia in paese, ma nessuno intende rassegnarsi. Aveva lanciato l’allarme il candidato sindaco Samuele Neri, ora è Stefano Fregnani, presidente del Comitato, a mettere tutti sull’avviso per collaborare per evitare un danno gravissimo per la vita sociale. "Purtroppo il problema legato alla costituzione della classenellasecondaria di primo grado per l’anno 2024/2025 è una triste realtà – afferma Fregnani – però è giusto evidenziare che a oggi non è assolutamente vero che per il prossimo anno scolastico, lanon si farà.