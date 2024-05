Scuola di Sesto Imolese ok al progetto esecutivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) La costruzione della nuovaelementare e media dicompie un altro passo in avanti. Il Comune ha dato infatti il via libera alredatto dalla società di ingegneria Limes di Casalecchio di Reno. Toccherà ora all’impresaPaolucci Costruzioni portare avanti i lavori nei prossimi mesi. L’investimento complessivo si attesta sui cinque milioni; saranno finanziati con due milioni dal Pnrr, mentre alla restante parte provvederà il Comune attraverso risorse proprie. Il disco verde del Municipio al, che secondo l’iniziale tabella di marcia stilata dall’ente di piazza Matteotti sarebbe dovuto arrivare lo scorso novembre, farà partire anche i lavori. Le operazioni dovranno essere completate in 540 giorni.