Scuola arriva il piano welfare | mutui e servizi bancari agevolati per il personale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilper i lavoratori scolastici si amplia con idel settoreo. Da oggi sono attive agevolazioni, nell'ambito delle differenti offerte proposte dagli operatori, su:ipotecari per acquisto di abitazione, prestiti personali e cessioni del quinto, scoperto di conto collegato all'accredito dello stipendio, piani di accumulo del capitale (PAC), aperture conto corrente ed investimenti. "Considerato il successo dellanciato in via sperimentale nel 2023, con la sottoscrizione di convenzioni nel settore dei trasporti e dell'agroalimentare, l'iniziativa messa in campo dal Ministero dell'Istruzione e del Merito prosegue coinvolgendo alcuni tra i più importanti Istituti finanziari del Paese - si legge in una nota - Ad offrire condizioni agevolate, rispetto a quelle ordinariamente praticate sul mercato dall'operatore medesimo, sono Banco BPM e UniCredit che hanno sottoscritto apposita convenzione con il MIM dopo avere risposto, avendone i requisiti, alla manifestazione di interesse pubblicata dal Ministero".