Scoperta una struttura abusiva Accoglieva turisti ed eventi | Ma senza le autorizzazioni

(Di venerdì 31 maggio 2024) Prosegue l’attività di verifica sulle strutture ricettive operanti nel territorio di Todi che, nell’ultimo anno, ha portato all’emersione di una ventina di attività non in regola. L’ultimo caso accertato in questi giorni è quello di un esercizio extralberghiero posto nell’immediata periferia della città, caratterizzato da un’ospitalità di alto livello, anche quale location di. Il nucleo della Polizia Municipale incaricato dei controlli ha accertato, al termine di una serie di riscontri incrociati, che la proprietà aveva comunicato la cessazione dell’attività nel corso del 2019, salvo continuare ad esercitarele necessarie. Il Comandante Giuseppe Padricelli ha disposto la notifica di due sanzioni da 3.333 euro l’una e le comunicazioni di competenza per l’accertamento delle altre violazioni a livello amministrativo, fiscale e tributario, al fine di avviare il recupero di tasse e imposte evase e il ricalcolo dei maggiori oneri dovuti all’ente, a partire dalla Tari.