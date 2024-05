Scontro in A1 ancora caos Otto chilometri di code

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Luca Amodio L’Italia spezzata in due. Di nuovo.nel tratto aretino dell’Autosole. Ieri l’ennesimo tamponamento tra un’auto e un camion, che poi è uscito fuori strada e si è ribaltato nel campo lungo la carreggiata. Sono stati oltredi fila tra Monte San Savino e Valdarno. Un uomo è stato trasportato all’ospedale ma nonostante la dinamica, e il mezzo pesante distrutto dall’urto, non è così grave. Fatto sta che quella di ieri è stata una giornata nera per chi viaggia lungo l’A1 e deve attraversare il tratto aretino dell’autostrada del sole: l’ennesima dopo quella di martedì in cui due persone hanno perso la vita due settantenni a seguito dell’impatto tra quattro mezzi pesanti e tre auto. Quel che è successo non èchiaro ed è al vaglio della polizia stradale che è intervenuta sul posto per i rilievi di routine.