Scompiglio | Non concedo vantaggi Libero fino all’ultimo da vincoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENAcom’è andata l’estrazione a sorte? I numeri delle porte aperte sono ora abbastanza equilibrati fra te e Tittia. "Il Palio è così. A volte ce ne hai tante e non vinci, a volta una sola e centri l’obiettivo. L’importante è arrivarci preparato, poi vediamo la situazione". Bastiano, prima che uscissero le Contrade, disse cheè attento all’estrazione ma si basa soprattutto sulla sua professionalità e sull’allenamento. "Sono fatto un po’ così, mi conosce bene. Tanto se mi ci fascio la testa che cambia, come in tante cose nella vita. Chiaro che ci pensavo, per carità, però senza esagerazioni". Il quadro, come si diceva, non è cambiato molto. Si è aggiunta semmai la Giraffa. "Ci ho vinto, ho un bel rapporto con la dirigenza.