Scocca l’ora della creatività cromatica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Amelia Zacco Arancione, verde, viola. Combinazioni inedite. Idee brillanti., così le Case orologiere declinano i loro modelli in nuovi e originali colori, dando libero sfogo a una innnata voglia di osare. Quando si parla di rompere gli schemi, lasciando spazio allapiù sfrenata, ecco che scende in campo Hublot. Dopo il rosso, il blu, il giallo, per la Manifattura di Nyon è la volta dell’arancione o, meglio,ceramica arancione del nuovo Big Bang Unico Orange Ceramic. La finitura è di altissimo livello, con una lucidatura a specchio e una satinatura perfette su tutta la superficie. Un mix di tecnologia e savoir-faire che si riflette su tutti i componenti. Per quanto riguarda il quadrante, Hublot ha ricreato il colore esattosua ceramica per gli indici e i contatori, lancette e per il cinturino in caucciù.