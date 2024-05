Sclerosi multipla per 140mila italiani Barometro Aism fotografa emergenza sanitaria e sociale'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) - Una fotografia dellae della sua realtà in Italia con tanti chiaroscuri. Emerge daldellae patologie correlate 2024, presentato oggi in occasione della Giornata mondiale alla Camera dei Deputati da, (Associazione italiana) che rivela una situazione critica e la necessità di interventi immediati. Il costoannuo della malattia, che colpisce(con 3.600 nuove diagnosi all'anno: 6 nuovi casi ogni 100.000 persone), ammonta a circa 6,5 miliardi di euro l'anno tra costi diretti e indiretti: in media per ogni paziente vengono spesi 45.800 euro l'anno e lo Stato si fa carico direttamente, attraverso servizi sanitari e sociali pubblici, di poco meno della metà (22.