Sclerosi multipla in Italia 140mila malati

(Di venerdì 31 maggio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Lacolpisce oltre 140 mila persone in, con 3.600 nuove diagnosi all’anno: 6 nuovi casi ogni 100 mila persone, 12 in Sardegna. Si tratta soprattutto di donne, tre ogni uomo, diagnosticate in genere in età giovanile, tra i 20 e i 40 anni. AISM (Associazionena) stima in circa 2.000 inle persone con disturbi dello spettro della Neuromielite Ottica (NMOSD) e della variante MOGAD, patologie rare molto simili allache vengono seguite negli stessi Centri clinici. Il costo sociale dellaammonta a circa 6,5 miliardi di euro l’anno, con un costo medio annuo per persona è di 45.800 euro: lo Stato si fa carico direttamente, attraverso servizi sanitari e sociali pubblici, di poco meno della metà (22.