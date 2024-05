Sclerosi multipla Aism presenta 30 proposte per contrastare la Sm

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos Salute) – Prevedere esplicitamente i Centri clinici dellae patologie correlate nei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nazionali e regionali; inserire lae patologie correlate tra le patologie a cui il Piano Nazionale Cronicità dedica specifica attenzione, quali condizioni ad altra complessità e ad alto impatto per le persone e il Paese e strutturare la presa in carico dei pazienti integrata con quella ospedaliera ai sensi del Dm 77/2022, anche con riferimento alle reti di prossimità di cui alla Missione 6 del Pnrr (Centrali operative territoriali, Case di Comunità, Ospedali di Comunità); assicurare la piena attuazione dei nuovi Lea, di cui al Decreto Tariffe, anche con riferimento alle prestazioni necessarie per la presa in carico della Sm, inclusa la riabilitazione e gli ausili nonché i test di genotipizzazione necessari per la scelta del trattamento.