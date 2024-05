Sciopero Atm a Milano | oggi a rischio bus metro e tram Il punto della situazione orari e fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio 2024 – Ennesimo venerdì di passione,31 maggio, di chi utilizza i mezzi pubblici Atm a. Il sindacato Al Cobas ha proclamato unodi 24 ore, fatte salve ledipreviste per legge: gli agenti di stazione, i macchinisti delle, i tranvieri e gli autisti che aderiranno alla protesta incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. In pratica, i mezzi di trasporto pubblico saranno disponibili solo la mattina, fino alle 8.45, e dalle 15 alle 18. Diverso il discorso per tutti gli altri lavoratori Atm (anche turnisti) operanti negli impianti fissi, operai, impiegati, ausiliarisosta, addetti ai parcheggi, tutor. Per loro l'astensione dovrebbe durare l'interoo di lavoro per ogni turno.