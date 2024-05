Sciopero Atm a Milano | la metro M2 chiusa fino alle 15 La protesta di 24 ore su salari e maggiori tutele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)8.45 ha chiuso la linea M2 dellapolitana di, a causa dellodei mezzi proclamato dal sindacato Cobas. La linea verde riaprirà solo15, quando inizierà la seconda fascia garantita della giornata,18. Poi laproseguiràal termine del servizio. Per il momento, comunica Atm, restano aperte invece le linee M1, M3, M4 e M5. Tram, bus e filobus sono in servizio. Disagi al traffico del capoluogo lombardo, che rischia di intensificarsi soprattutto in serata, quando terminerà appunto la seconda fascia di garanzia. Il nuovodi 24 ore del personale Atm per la giornata di oggi, venerdì 31 maggio. riguarda macchinisti e autisti di, bus e tram. È stato proclamato dal sindacato Al Cobas che ha esposto una lunga serie di richieste che ruotano attorno a due assi: il miglioramento delle condizioni economiche e lein ambito di sicurezza sul lavoro.