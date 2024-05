Scienze Politiche e sociali Una giornata di riflessioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) A 100 anni dalla fondazione, il più antico dipartimento did’Italia dedica oggi unaa quattro dei temi principali del vivere comune: le disuguaglianze, la sicurezza, le “città intelligenti“, la sanità e le sue nuove esigenze. Tra gli ospiti l’ingegnere Cristian Fracassi, che trasformò la maschera da sub in un respiratore anti-covid e che produce protesi low-cost per i feriti del conflitto ucraino; Alessandro Colombo, politologo alla Statale di Milano e responsabile del programma relazioni transatlantiche dell’Istituto per gli Studi di politica internazionale (Ispi); Igor De Biasio presidente di Terna, il più grande operatore indipendente che gestisce la rete di trasmissione dell’energia elettrica in Europa, e ad di Arexpo.