Schumacher costa 7 milioni l’anno la moglie sta vendendo tutto per tenerlo in vita

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le condizioni di Michaelsono avvolte nel più assoluto riserbo. Nessuno, eccetto la famiglia e pochi amici intimi, sa realmente come stia. Sono pochissime le persone che hanno contatti diretti con l’ex pilota di Formula 1, che undici anni fa subì un terribile incidente sugli sci durante una discesa fuoripista a Méribel. Ladell’ex campione di F1, Corinna, ha costruito intorno al marito un nuovo mondo per assicurargli assistenzale, sostenendo spese elevate. Ha utilizzato i capitali accumulati dalla famiglia per alimentare questo sistema di supporto. Se le condizioni di salute di Michaelrestano un mistero, sono noti i dettagli economici, gli importi elevati e l’organizzazione necessaria per garantirgli le cure necessarie.