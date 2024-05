Schianto frontale tra auto | è grave un 40enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Via Che Guevara, nella prima periferia di Castelfidardo, è stata teatro dell’ennesimoieri pomeriggio. Duesi sono scontrate frontalmente. Sul posto nel giro di pochissimo è arrivata una task force di soccorsi. Per la violenza dell’impatto una è finita nel campo circostante la strada. L’altra è rimasta quasi in bilico dalla parte opposta. Lesono andate quasi completamente distrutte. In un attimo è stato un suono di sirene continuo. C’erano le ambulanze del 118 e dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro, atterrato nel campo circostante. Uno dei due feriti infatti, un uomo sulla 40ina del posto, è stato trasportato all’ospedale regionale in condizioni piuttosto gravi. L’altro, menoma sempre valutato con un codice rosso, è stato soccorso, aiutato a scendere dall’schiacciata nella parte anteriore.