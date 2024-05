Scattano le manette per Alfredo ‘o chiatt il noto tiktoker napoletano rubava l’energia elettrica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono sempre di più gli imprenditori e i titolari di negozi che si trasformano inper ampliare il proprio pubblico e presentare le loro imperdibili offerte. Tra questi compare ancheD’Ausilio, meglio conosciuto su TikTok come “‘o”, titolare di un supermercato a Qualiano, in provincia di Napoli, che vanta ben 140.000 followers. Chi è‘o? Probabilmente per gioco o per divertimentoD’Ausilio ha iniziato a promuovere la sua attività con video divertenti e goliardici, pubblicizzando le offerte su biscotti, pasta, panini e tutti gli altri prodotti in vendita nella sua attività. Il suo “Buongiorno, buongiorno, buongiorno” urlato a squarciagola e con grande enfasi era diventato un vero e proprio slogan del buonumore.