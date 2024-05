Scattano i lavori notturni in via Tarlati Ecco come cambia il traffico nella zona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) AREZZO Al via iin via. La manutenzione straordinaria che riguarderà una porzione della strada, verrà effettuata di notte per evitare il più possibile disagi vista l’importanza dalla stradacircolazione cittadina. Il transito dei veicoli verrà chiuso dalle 20,30 alle 6,30 da martedì 4 a giovedì 6 giugno dall’intersezione con via Buonconte da Montefeltro a quella con via Pierluigi da Palestrina; da mercoledì 5 a venerdì 7 giugno dall’intersezione con via Emanuela Loi a quella con via Buonconte da Montefeltro; da lunedì 10 a venerdì 14 giugno invece dall’intersezione con viale Santa Margherita a quella con via Emanuela Loi. La strada sarà aperta durante il giorno e i festivi, ma all’interno del parcheggio store sette stalli della fila più vicina a viasaranno adibiti ad area di cantiere e di conseguenza interdetti alla sosta.