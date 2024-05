Scambi e conversazioni | sventato un attacco al torneo di calcio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 31 maggio 2024) È statounalle partite dipreviste in occasione delle Olimpiadi di Parigi che si apriranno a luglio. Lo riferisce Bfmtv, che cita fonti di polizia, secondo cui i servizi interni (Dgsi) il 22 maggio scorso hanno fermato un ceceno 18enne, sospettato di voler compiere un attentato contro lo stadio Geoffroy-Guichard a Saint Etienne, che ospiterà diversi incontri. Il giovane ha negato l'accusa di stare pianificando un, ma ha ammesso "" su app di messaggistica criptate. In una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto una foto sul computer dello stadio di Saint Etienne e alcuni video dello stesso impianto nel suo telefono. Il 18enne, sconosciuto alle forze di polizia, è arrivato in Francia con i genitori lo scorso anno.