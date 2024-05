Sassanelli parla l’attore | Inter se ne togli due diventa normale! Milan -19? Lo spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il famoso attore italiano Paolofa il punto sul, di cui è tifoso. Poi, però, lancia anche una provocazione all’di Simone Inzaghi. PRESUPPOSTI – Paolovistato dai colleghi di passionecalcio.eu, spiega come dovrebbe essere ildel futuro: «Se fossi Furlaniverrei sulla difesa perché ilquest’anno ha preso gol veramente stupidi. Specialmente durante l’ultima partita con la Salernitana, dove il reparto difensivo era veramente da rivedere. Di difensori, specialmente italiani, ce ne sono di forti e quindi ci sono tutti i presupposti per rinforzare quel reparto nel. Mentre per il centrocampo la squadra è a posto, e se proprio devo aggiungere qualcosa in più andrei a prendere l’erede di Giroud».