Sarebbe un miracolo ricerche disperate dei ragazzi travolti dal fiume

(Di venerdì 31 maggio 2024) Vanno avanti in un "tentativo disperato" ledei tre giovani - un ragazzo e due ragazze -dalla piena delNatisone, in Friuli Venezia Giulia. Lo dice il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata. Il primo ad avvistare i tre"è stato un autista dell'autobus, che ha poi chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri mi hanno poi calato una corda, ma l'acqua era talmente violenta che li ha", racconta il sindaco a LaPresse. In quel punto, prima della piena, c'era una spiaggetta di ghiaia bianca che poi si è trasformata in un isolotto. "È un punto talmente bello che molti si fermano per fare delle foto", aggiunge il primo cittadino, secondo cui"più di un" trovare i tre giovani vivi.