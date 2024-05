Sardegna | con un morso stacca la testa ad un corvo e poi si filma denunciato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’uomo, 35enne, originario di Sassari, è stato identificato dai carabinieri la scorsa mattina dopo la visione deiti delpubblicati sui social. Era nel parco di “San Gavino”, a pochi passi dal centro di Porto Torres, un’area verde riservata ai bambini e alle loro famiglie quando – forse in preda ad un raptus – ha strappato con unladi un, per poi pubblicare il tutto sui social. L’uomo, nato in provincia di Sassari ma da tempo residente a Brescia, dopo brevi indagini è stato identificato dai carabinieri della compagnia di Porto Torres eper maltrattamenti di animali. Il video L’assurdo episodio è andato in scena lo scorso 17 maggio e ieri mattina i carabinieri – dopo aver ricevuto numerose segnalazioni – hanno individuato il responsabile.