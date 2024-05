Sanzioni? No tariffe L’ultima idea di Bruxelles per colpire Mosca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’Unione Europea sta valutando la possibilità di imporre nuovealla Federazione Russa, stavolta sotto la nuova forma disulle importazioni russe che arriverebbero fino al valore di 42 miliardi di euro. Giovedì 30 maggio i ministri del commercio dell’Unione hanno chiesto alla Commissione europea, su iniziativa della Svezia, di elaborare un piano per l’imposizione di dazi su prodotti esenti dalle misure attualmente già in vigore, dagli alimenti al combustibile nucleare, fino ai medicinali. I proventi di questi dazi potrebbero essere impiegati per finanziare gli aiuti a Kyiv. “La Svezia ha avviato una discussione su un uso più ampio dellesulle importazioni dalla Russia. Da parte della Commissione europea, valuteremo la questione e forniremo agli Stati membri le opzioni per procedere”, ha dichiarato Valdis Dombrovskis, commissario al commercio dell’Unione, specificando che lesu cereali, semi oleosi e derivati garantiranno che “la Russia non possa destabilizzare il mercato europeo attraverso esportazioni di cereali riorientate.