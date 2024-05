Sanità | Schlein ' urgenti risorse destra voti legge Pd' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "In questo giro per l'Italia stiamo incontrando medici e infermieri allo stremo. E' urgente mettere piùnella sanità, sbloccare le assunzione e fare un piano straordinario per il personale nei reparti che si stanno svuotando. Questo è l'unico modo per sbloccare le liste di attesa. Sono contenuti dellaa mia prima firma che invitiamo laa votare con noi". Così Ellya margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo. .