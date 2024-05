Sanità Lettera appello di 50 medici | Il Ssn è malato basta curare solo i sintomi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Adnkronos) – “Siamo 50che si sono ritrovati dopo 50 anni dalla laurea conseguita all’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Siamo stati testimoni, avendo esercitato la professione in ambito ospedaliero, universitario e nei servizi territoriali, dell’intero arco della riforma sanitaria del 1978”. “Abbiamo seguito l’evolversi e l’involversi del Servizio sanitario nazionale”, “ascesa e declino”. Nel frattempo “la società italiana è cambiata”, invecchiata. Ma “l’aumento dei bisogni di salute riceve risposte differenti e troppo spesso inadeguate a seconda della regione in cui vive il paziente”. E “l’attuazione dell’autonomia differenziata potrebbe ulteriormente aggravare questa situazione già inaccettabile”. E’ lo sfogo che un gruppo di camici bianchi ‘senior’ dellaitaliana ha affidato a unaaperta, “alle istituzioni, all’opinione pubblica, a tutte le parti in causa”, che porta in calce una cinquantina di firme, di specialisti di ogni settore, dalla ginecologia alla pneumologia, dalla geriatria all’oncologia, dalla pediatria alla psichiatria, dall’endocrinologia all’immunologia, di base in diverse città d’Italia.