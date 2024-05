San Paolo VI – Un pensiero al giorno | Mons Tommaso Stenico parla del suo libro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una riscoperta di PapaVI: è il tema del nuovodi“SanVI – Unal”. Ce ne, spiegando come nasce il volume, in un’intervista.ignor, come mai una riscoperta di un Papa morto nel 1978? Pochi forse oggi ricordano il grande Pontefice Giovanni Battista Montini, forse per il suo temperamento riservato, timido, austero.VI, eletto alla Cattedra di Pietro il 21 giugno 1963, ha condotto la Chiesa in un cammino di rinnovamento e di apertura, cercando di riscoprire il fondamento del Vangelo. Quello diVI fu un pontificato difficile e contestato. Ricordo bene anche se ero molto giovane gli attacchi violenti mossi al Santo Padre dopo la pubblicazione della enciclica Humanae Vitae.