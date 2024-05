San Marino comanda New Rimini nei piani alti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sanil girone dei top team, Newè nelle zone alte del suo gruppo con il primo posto tutt’altro che lontano. È un inizio di stagione positivo per le due squadre nella Serie A di baseball. Nel gruppo A, i vicecampioni d’Italia di Doriano Bindi sono in fuga alla ricerca della testa di serie numero uno nei quarti di finale. Dopo l’andata, Sanè a 12 vinte e 3 perse, con due gare di vantaggio su Bologna e tre su Parma, le rivali più accreditate per il titolo. Sanha avuto fin qui un parco lanciatori dal rendimento elevato. Su tutti, la sorpresa Christian Pedrol, che prima ha ottenuto due salvezze, poi è stato impiegato da partente per i problemi fisici di Quevedo e ha guadagnato tre vittorie, sempre con una media pgl molto bassa (0.