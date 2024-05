Samb si punta a non smantellare la squadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lucio Dalla cantava l’anno che verrà, la dirigenza rossoblù pensa allache verrà. Ed è stato proprio questo l’oggetto del summit di ieri tra il presidente Vittorio Massi, il diesse Stefano De Angelis e il tecnico Ottavio Palladini. Un primo confronto per definire e stabilire il da farsi. E quindi come operare e cioè se rivoluzionare lao mantenere un nucleo solido su cui poi introno costruire la nuova. Ed è passata questa seconda ipotesi. La più giusta anche perché della formazione dello scorso anno c’è poco o nulla da buttare. Ad oggi l’unico calciatore sotto contratto è Diego Fabbrini. La sua posizione non sembra essere così salda nonostante che in D valgano anche gli accordi pluriennali. Bisognerà, infatti, vedere se un calciatore con le caratteristiche tecniche di Fabbrini rientra negli schemi tecnici di Ottavio Palladini.