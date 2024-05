Saman la madre Nazia catturata in Pakistan

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) È statadi, la diciottenne pachistana assassinata il 1 maggio 2021 a Novellara. La donna, condannata all'ergastolo dal tribunale di Reggio Emilia, era fuggita ininsieme al marito subito dopo l'omicidio. Nonostante la fuga, il procuratore capo di Reggio Emilia, Gaetano Paci, non ha mai smesso di cercarla, mantenendo costanti contatti con l'Interpol e le autoritàe.Questa mattina, alle 7.30 oraa, un'incursione della polizia del Punjab ha permesso di arrestareShaeem. La donna comparirà ora davanti ai giudici di Islamabad per iniziare l'iter estradizionale. Per il marito, Shabbar Abbas, le procedure erano durate alcuni mesi, ma questa volta non si tratta di estradare un ricercato ancora da processare, bensì unagià giudicata da un tribunale per l'omicidio della propria figlia.