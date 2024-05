Saman Abbas arrestata la madre in Pakistan

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024): laNazia Shaheen condannata all’ergastolo nel 2021 per omicidio della figlia è statain, lalatitante da tre anni è statainlaLa donna sarebbe stata trasportata nelle ultime ore ad Islamabad per le procedure di estradizione e sarebbe già apparsa in tribunale nella mattinata odierna. Il marito Shabbar era stato arrestato nel 2022 quando veniva avvistato nella regione del Punjab ma il complicato iter burocratico aveva richiesto oltre dieci mesi per far si che l’uomo potesse arrivare in Italia a causa di accordi bilaterali con il, prima volta per il paese asiatico nella quale si apriva all’estradizione attiva. I coniugi erano fuggiti nel maggio 2021 con un volo di sola andata da Milano per Lahore.