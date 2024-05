Saman Abbas | arrestata la madre condannata all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ stata scovata in un villaggio ai confini con il Kashmir, in Pakistan, dove si nascondeva dal 2021. E’ stata finalmente catturata ladi. Nazia Shaheen, 51 anni, è statagrazie alla collaborazione fra l’Interpol e la polizia federale pachistana. Su di lei pende la condanna della Corte d’Assire di Reggio Emilia. Dovrà scontare l’ergastolo per l’efferato omicidio della figlia, per questo era stato emesso un mandato di cattura internazionale. Esattamente da quando, il primo maggio del 2021, era tornata in patria da Novellara insieme con il marito dopo l’omicidio. La diciottenne fu uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Il padre, Shabbar, è già stato estradato e, lo scorso dicembre, è stato processato in Italia, dove sta scontando l’ergastolo.