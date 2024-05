Salvini vede il complotto della magistratura anche negli Usa e difende Trump | È stato un processo politico

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il primo a prendere le difese di Donaldin Italia non poteva che essere Matteo. Il leader leghista e vicepresidente del Consiglio parla subito die si schiera apertamente con l’ex presidente Usa, condannato per tutti i 34 capi di imputazione nelsui pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Intervenendo a Radio Anch’io,parlasentenza: “Osservo con rispetto e non giudico, ma mi pare uncome tanti in Italia, come quelli che hanno inseguito Berlusconi per decenni”. Insomma,Usa la giustizia si schiera contro la destra, condannando un candidato alla presidenza solo per questioni politiche, secondo il leader leghista.. Così come Orbanprende posizione consenza dubbi, sottolineando che a novembre saranno gli americani a scegliere, quando si voterà per le elezioni presidenziali: “Io spero che vincaperché ogni presidenza democratica è coincisaanni con guerre e caos planetari: consi avrà una presidenza più equilibrata dell’attuale gestione”.