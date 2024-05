Salvare le attività e i negozi di borghi e paesi Le proposte di Confcommercio ai candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 31 maggio 2024) Rivedere la gestione dei centri commerciali naturali in Mugello e compiere uno scatto in avanti in termini di efficacia. A chiederlo è, che ha inserito questa esigenza nel documento programmatico consegnato aia sindaco che a giugno andranno alle urne. "I centri commerciali naturali sono uno strumento per contrastare il declino dei nostrie la desertificazione commerciale – spiega il presidente diMugello Lorenzo Baronti - purché siano gestiti con criteri imprenditoriali, e nell’interesse di tutto il territorio". Baronti ricorda che nonostante i residenti stiano tornando sul territorio, il problema sono diventate le abitudini di acquistodiverse "Si fa shopping nelle città grandi, dove si va per lavorare – dice il presidente – Di questo passo, nei centri più piccoli gli esercizi saranno costretti a chiudere.