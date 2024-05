Saltimbocca alla Romana | golosi e facilissimi da preparare

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 31 maggio 2024) Isono una specialità della Capitale, tanto deliziosi quanto facili e veloci da realizzare, come ben sappiamo! Il loro nome evocativo è un’anticipazione dell’istinto che assale i commensali al loro apparire sulla tavola: irresistibili e saporite, le fettine di carne volano dal piatto al palato per conquistarci al primo morso. Per una riuscita perfetta di questa ricetta, dovremo solo porre molta attenzione ai tempi di cottura: dovremo rosolare la carne rapidamente per evitare una resa stopposa e per non indurirla, trasferirla in un piatto e occuparci separatamente del condimento, arricchendo il fondo di cottura. Lasciamo il sale in dispensa, non occorre aggiungerlo: la presenza del prosciutto crudo ci assicura un bilanciamento perfetto della sapidità.