Salsi approdo prestigioso nella Gas Sales Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il mercato ormai langue, con gli ultimi colpi delle squadre di seconda fascia che andranno a completare i roster di tutte le formazioni di SuperLega, prima che a luglio vengano presentati i calendar. Modena Volley intanto saluta tre suoi prodotti del vivaio, ormai diventati ‘grandi’: Lorenzo Sala andrà a giocare titolare in serie A2 con la neo-promossa squadra calabrese di Palmi, la OmiFer Franco Tigano, dopo la stagione a Taranto e la parentesi a Cannes dove ha contribuito alla promozione in Ligue A della formazione della Costa Azzurra. In A2 anche Elia Bossi che continuerà la sua avventura in Sicilia col Saturnia, formazione che lo scorso anno è retrocessa dalla SuperLega: nell’anno appena concluso poco lo spazio trovato dal centrale friulano, ormai trentenne, che invece dovrebbe avere un minutaggio molto maggioreserie cadetta.