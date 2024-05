Salis apre profilo Instagram sono ancora in fondo al pozzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 31 maggio 2024) AGI - "Ciao,Ilariae questo è il mio nuovo e unicosocial". Esordisce così, su, Ilaria, la 39enne maestra detenuta in un carcere di Budapest e candidata alle elezioni europee del 8 e 9 giugno. "Innanzitutto ci tengo a ringraziare di cuore tutte e tutti voi - amici, compagne, solidali e pure perfetti sconosciuti - che mi siete stati vicini e mi state sostenendo in questo periodo difficile. Siete la mia forza", aggiunge: "Dopo 15 mesi rinchiusa in un carcere ungherese in custodia cautelare, adesso mi trovo agli arresti domiciliari a Budapest. Indosso un braccialetto elettronico e il mio indirizzo è diffuso su siti di neonazisti ungheresi.in attesa di sentenza, rischio 24 anni di 'carcere duro' che equivalgono a circa 120 anni di domiciliari.