Salerno il 3 giugno sospensione idrica | le strade interessate

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di”, si rende necessario sospendere l’erogazioneLUNEDI’ 32024 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 salvo imprevisti, alle seguentie traverse limitrofe: via Palestro, via Aspromonte, via D. Romagnano, via SS. Immacolata, via Cernaia n° 2, P.zza V. De Crescenzo, via F. Amodio, via G. Quagliariello (tratto compreso tra via N. Granati e via F. Amodio), via N. Granati (tratto compreso tra via Palestro e via G. Quagliariello). Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente.