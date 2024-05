Sacchi | Milan? Non avrei pensato a Fonseca L’ideale sarebbe stato prendere De Zerbi

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2024), intervida “Libero“, ha parlato della situazione mercato allenatori in Italia e della Nazionale italiana agli Europei. Partiamo dalla Vecchia Signora: Giuntoli punta su Thiago Motta. È la scelta giusta? «Dico di sì. Thiago mi piace molto. Èun bravo giocatore e diventerà un ottimo allenatore. A Bologna ha fatto benissimo. È uno stratega in un paese dominato dai tattici che giocano sulla difensiva e sugli errori degli altri. La Juventus ha sempre avuto allenatore tattici, con Thiago ci sarà una svolta sul piano del gioco e delle idee». Quali sono gli allenatori tattici? «Quelli che ti fanno spendere tanti soldi perché non credono nel gioco e nel collettivo, perciò vogliono solo i migliori giocatori ruolo per ruolo per sopperire alla mancanza di idee.