Sacchi | Inzaghi top! Avrei voluto allenare Thuram; Juve Motta? Ottima scelta

Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

Le parole dell’ex tecnico. Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, sull’Inter di Simone Inzaghi e la scelta della Juve per Thiago Motta Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista a Libero in cui ha parlato di vari argomenti: da Simone Inzaghi e Marcus Thuram, rispettivamente allenatore e attaccante dell’Inter e dell’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juve.

