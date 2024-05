Sabine 4ALL | Sportday il 2 giugno al Parco delle Sabine a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 31 maggio 2024)– 22024 l’evento organizzato da No.Mo. District e Sportivi perinsieme a fondazione illimity e promosso da Fondo Tulipa Il prossimo 2dalle ore 09.00, presso i campi sportivi di Via Carmelo Bene nel, si terrà l’evento gratuito. Una giornata dedicata allo sport, organizzata da No.Mo.District e Sportivi per, insieme a fondazione illimity e promossa da Fondo Tulipa con il patrocinio del Municipio III diCapitale. Il Fondo Tulipa, promotore dell’iniziativa, è gestito da Finint Investments con ARECneprix qualità di advisor. A febbraio di quest’anno è stato annunciato il progetto di riqualificazione di No.Mo. District. L’operazione punta a valorizzare alcune aree aNord, in uno dei punti strategici della Capitale: uno sviluppo urbanistico che prevede la costruzione di un nuovo polo abitativo sostenibile e l’opera pubblica più significativa riguarda proprio la riqualificazione del, uno dei più grandi polmoni verdi della città, che sarà dotato di attrezzature sportive, percorsi ciclopedonali, aree per la socializzazione e nuovi spazi alberati.