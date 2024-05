Sabina Belotti 30 anni di esperienza nel settore nautico e tanti cambiamenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024)lavora come cucitrice in Tappezzeria Calissi da 13e in Naster dal luglio scorso, quando l’azienda ha acquisito la storica tappezzeria. Il suo lavoro consiste nell’assemblare le diverse componenti che formano la cuscineria di una barca. “Lavoro nelda 30, ormai è diventata una passione- dichiara-. Ho visto una grande evoluzione nel tempo, sia nei modi di lavorazione che nelle macchine usate”. Nella suapluridecennale,ha osservato un cambiamento anche nelle richieste dei clienti: “Oggi abbiamo tessuti molto pregiati, le barche stesse sono più rifinite ed eleganti rispetto adfa. I clienti vogliono personalizzarle con tessuti e colori particolari”. La passione e la determinazione nel portare a termine i vari progetti sono valori che le appartengono, tanto nell’ambito lavorativo quanto nel privato.