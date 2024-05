Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Questonel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Il Papa che piaceva al mondo. Paladino per anni delle sinistre laiche green e woke che l’attendevano come il Messia che avrebbe scardinato la Chiesa di sempre, Francesco è divenuto sessista e il più grande degli omofobi. Cronaca di una folle illusione – di Matteo Matzuzzi Al pride in silenzio. Non c’è musica, si marcia senza grida e tra i volti degli ostaggi. Il primo diritto di Gerusalemme è la libertà di uscire dal tunnel di Hamas – di Micol Flammini L’antimafia politicante. Da Orlando a Chinnici, i candidati alle europee che spolverano di perbenismo le liste. Dopo opportuni cambi di casacca – di Riccardo Lo Verso Benetton, chi? Luciano, un addio che sembra una resa.