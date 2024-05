Ryanair e EasyJet multate bagaglio a mano a pagamento | tutte le compagnie lowcost colpite

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) Duro colpo per le, che potrebbe aprire le porte a una rivoluzione da anni attesa da parte dei viaggiatori. Nel mirino ci sono gli odiati bagagli a, valsi una sanzione da 150 milioni di euro da parte del Ministero dei diritti dei consumatori.Le vacanze estive sono alle porte e dunque siamo nel vivo degli acquisti dei biglietti aerei. C’è chi si è già anticipato e chi ha ancora ricerche da svolgere. Tutti però hanno fronteggiato, o dovranno farlo, la ben nota problematica dei costi dei bagagli. Un dettaglio non di poco conto, dal momento che in genere prevede un aumento del costo del biglietto base di 50/70/80 euro a tratta, per singolo passeggero. Anno dopo anno, questa spesa extra è diventata sempre più gravosa.