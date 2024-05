Rugby Zebre rimontate e battute a Glasgow nell’ultima giornata dell’URC 2023-2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si chiude con una sconfitta il cammino delleParma nella UnitedChampionship: nella 18ma ed ultimadella prima fase la franchigia italiana, che chiude mestamente all’ultimo posto della classifica, viene rimontata e battuta a, in Scozia, dai Warriors padroni di casa, che si impongono in rimonta per 38-26, dopo il 12-16 della prima frazione. Nel primo tempo i padroni di casa si portano subito in vantaggio con la meta di Bhatti al 2? trasformata da Weir. Lerispondono dalla piazzola con i calci di Montemauri al 12? ed al 23? e lo score recita 7-6. Nuovo allungo scozzese con la meta non trasformata di Matthews al 31?, ma gli ospiti prima accorciano col piazzato di Trulla al 38? e poi firmano il sorpasso proprio al 40? con Montemauri, che va in meta e poi converte a tempo scaduto per il 12-16 con cui si va al riposo.