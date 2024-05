Rugby Viadana e Petrarca Padova si giocano lo scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si chiude domenica prossima allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma il massimo campionato italiano die a giocarsi losaranno ile il. L’ultimo atto della Serie A Elite andrà in scena alle ore 17.30 e in campo ci saranno la prima classificata della regular season e la formazione che è alla quinta finale in sei anni. Ilha chiuso la stagione regolare con 13 successi, un pareggio e due sole sconfitte, mentre ilha sofferto di più, chiudendo solo al terzo posto, con nove vittorie, tre pareggi e 4 sconfitte. Va detto, però, che i veneti hanno chiuso con una differenza punti di +214, miglior formazione del torneo, mentre gli emiliani pur con quattro vittorie in più hanno chiuso sul +97.