Rugby Seven | iniziate a Madrid le finali del SVNS

(Di venerdì 31 maggio 2024) Va in scena da oggi fino a domenica l’ultimo atto delle2024, il tour mondiale diche vede al via le otto migliori formazioni al mondo. È il primo anno dove l’ultimo atto del torneo è una vera e propria finale a 8, anche se per determinare il campione di quest’anno concorrerà la classifica generale di tutto il torneo. E oggi si sono disputati i primi giri di match sia nel torneo maschile sia in quello femminile. Nella pool A del torneo maschile sono scese in campo Australia e Francia, con i transalpini che hanno dominato fin dall’avvio e chiuso con ben sei mete a uno che hanno portato a un rotondo 38-5. Nella seconda partita in campo i dominatori della “stagione regolare”, cioè l’Argentina, e la Gran Bretagna. E Pumas che si confermano squadra da battere, con due mete in avvio subito di Joaquin Pellandini e un match dominato e vinto 31-5.